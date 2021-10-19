У Болгарії з 21 жовтня тільки вакциновані матимуть право відвідувати ресторани та кінотеатри
- Автор:
- Софія Телішевська
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Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images
З 21 жовтня у Болгарії «зелений сертифікат» про вакцинацію від COVID стає обовʼязковим для відвідування готелів, ресторанів, кінотеатрів, спортивних залів і торгових центрів.
Про це повідомляє Reuters.
«Кількість нових випадків зараження і смертей зростає. Це змушує нас вводити додаткові заходи. Тепер всі заходи в приміщеннях повинні проводитися тільки за наявності «зелених сертифікатів», — заявив міністр охорони здоровʼя Стойчо Кацаров.
Болгарія наразі найменш вакцинована країна ЄС, і за останні два тижні там спостерігався найвищий рівень смертності серед країн Євросоюзу.
Тільки 25% населення Болгарії зробили хоча б одне щеплення, що набагато нижче середнього показника по ЄС (80%).
У вівторок Болгарія повідомила про 4 979 нових випадків захворювання коронавірусом, що є найвищим щоденним показником з кінця березня 2021 року.
- В Італії з 15 жовтня влада запровадила обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу для працівників усіх сфер, які повинні мати «зелену перепустку». Ідеться про працівників як державних, так і приватних організацій. «Зелена перепустка» дає доступ до робочого місця, відтепер це правило поширюється на всю країну та стосується всіх компаній. Якщо у людини не буде цієї перепустки, то її просто не допустять на робоче місце. Такі працівники вважатимуться безпричинно відсутніми. Пʼять днів таких «пропусків» надає роботодавцеві право звільнити працівника. Допуск людини в офіс без вакцинації карається штрафом від €400 до €1 000.