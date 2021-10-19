У Великій Британії виявили нову мутацію коронавірусу. Вона заразніша за «Дельту» на 10%

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Ninian Reid / Flickr

Вчені у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який отримав код AY.4.2.

Про це пише Business Insider.

Медична влада Англії заявила, що вона відстежує цей підтип варіанту «Дельта», яким останнім часом заражається все більше і більше людей.

Директор Інституту генетики Університетського коледжу Лондону Франсуа Баллу заявив, що дані про AY.4.2 свідчать про те, що він може бути на 10% більш заразним, ніж варіант «Дельта».

У звіті Міністерства охорони здоровʼя Англії (PHE) йдеться, що станом на кінець вересня із загального числа позитивних тестів на COVID-19, близько 6% припадають на мутацію AY.4.2

Фахівці зазначають, що поки немає приводу для занепокоєння, однак закликають стежити за поширенням хвороби. За межами Великої Британії випадки AY.4.2 виявили тільки в США.