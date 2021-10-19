Викрадачі американських місіонерів на Гаїті вимагають за їхнє звільнення $17 мільйонів

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Викрадачі 16 американських й одного канадського місіонера на Гаїті зажадали за них викуп в $17 мільйонів.

Про це пише CNN.

Міністр юстиції Гаїті Ліст Квітель заявив, що місіонерів утримують у конспіративній квартирі за межами передмістя столиці країни Порт-о-Пренс. ФБР та гаїтянська поліція звʼязуються з викрадачами. Квітель зазначив, що переговори можуть тривати кілька тижнів.

Група бандитів викрала представників релігійної організації Christian Aid Ministries на шляху до столичного аеропорту Гаїті. Перед цим вони відвідали дитячий притулок в передмісті Порт-о-Пренс. Під час викрадення деякі місіонери встигли звʼязатися з керівниками своєї місії, щоб повідомити про те, що сталося.

За даними ЗМІ, до викрадення може бути причетна банда 400 Mawozo. На початку року її вже звинувачували у викраденні пʼятьох священиків і двох черниць у країні. За даними Центру аналізу та досліджень в області прав людини (CARDH) в Гаїті, зростання числа випадків викрадення людей в країні повʼязане саме з вказаною бандою. З початку року на Гаїті зафіксували щонайменше 628 викрадень, в тому числі 29 іноземців. Зазначається, що 400 Mawozo зазвичай вимагає викуп у розмірі близько $20 тисяч.