Верховна Рада змінила закон про НАБУ. Бюро більше не правоохоронний орган
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine Follow / Flickr
Верховна Рада голосами 304 нардепів змінила статус Національного антикорупційного бюро, привівши закон про НАБУ у відповідність до Конституції.
Закон визначає статус НАБУ як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом. НАБУ більше не правоохоронний орган. Також закон встановлює особливості взаємодії бюро з Кабміном та іншими органами влади, щоб уникнути втручання уряду в роботу.
Крім того, встановлюється конкурсний відбір директора. Його призначатиме уряд за результатами конкурсу, який буде проводити спеціальна комісія. У неї будуть входити три члени від Кабміну і три міжнародних експерти. При прийнятті рішення хоча б два голоси «за» повинні бути від експертів.
Звільнити директора НАБУ Кабмін може тільки на підставах, передбачених законом, і в разі, якщо за це проголосують дві третини міністрів. Чинний директор бюро Артем Ситник продовжить виконувати обовʼязки до закінчення свого терміну.
Президент Володимир Зеленський подякував депутатам за підтримку законопроєкту і назвав його прийняття важливим кроком для роботи антикорупційної інфраструктури.
- 28 серпня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційним призначення у 2015 році Артема Ситника на посаду директора НАБУ. Цим тодішній президент Петро Порошенко перевищив свої повноваження, адже за Конституцією призначення директора НАБУ до його повноважень не входило.
- Конституційний суд зазначив, що Нацбюро має ознаки виконавчої влади, а вищим органом у системі виконавчої влади є Кабінет міністрів.
- Створення Національного антикорупційного бюро було однією з ключових вимог Європейського Союзу в рамках виконання Плану дій щодо візової лібералізації та подальшого вступу України до ЄС.