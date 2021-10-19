Конфлікт Польщі з ЄС: премʼєр Моравецький звинуватив Брюссель у шантажі, Єврокомісія назвала можливе покарання

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European Parliament / Flickr

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив Європейський Союз в шантажі через останні рішення Конституційного суду країни, які поставили національне законодавство вище від європейського. На думку багатьох, ці рішення загрожують членству Польщі в ЄС.

Про це пише BBC.

Під час дебатів в Європейському парламенті глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що діятиме жорстко, щоб запобігти підриву Польщею цінностей ЄС. У відповідь Моравецький звинуватив ЄС у шантажі й перевищенні своїх повноважень.

У своєму виступі Ляєн виклала три способи, якими Єврокомісія могла б відреагувати на рішення польського суду. Ці варіанти полягають у юридичному оскарженні рішень, затримку фінансування з боку ЄС й призупиненні деяких прав Польщі як держави-члена Євросоюзу.

У відповідному виступі Моравецький сказав, що Польща «зазнає нападу» з боку лідерів ЄС. Польський премʼєр також заявив, що в ЄС неправильно витлумачили рішення Конституційного суду Польщі, додавши при цьому, що договори ЄС не повинні загрожувати Конституції держави-члена блоку.