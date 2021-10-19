Прокуратура провела обшуки в «Київтеплоенерго». Директору підрозділу повідомили про підозру
- Автор:
- Софія Телішевська
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Соломʼянська окружна прокуратура міста Києва проводить обшуки у службових приміщеннях КП «Київтеплоенерго» у справі про привласнення та розтрату майна.
Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.
За даними слідства, «Київтеплоенерго» уклало договір з приватним підприємством щодо капітального ремонту аварійної ділянки теплових мереж на вул. Антонова у Солом’янському районі міста.
Під час аудиту експертиза встановила завищення вартості виконаних робіт та неефективне використання коштів. Ціна збитків сягнула 1,5 млн гривень.
В результаті цього слідчі повідомили про підозру у службовій недбалості директору структурного підрозділу «Київтепломережі» КП «Київтеплоенерго» та колишньому директору підрядної організації — у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Проведені слідчі дії не позначилися на роботі комунального підприємства – воно працює у звичному режимі.
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