Глава партії Корнієнко: «Слуга народу» проведе у листопаді зʼїзд, обговорять оновлення формату роботи

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Сергій Бортник / «Бабель»

Партія «Слуга народу» планує у листопаді провести зʼїзд, однак від ідеї провести форум із залученням 7 тисяч місцевих депутатів відмовились через коронавірус.

Про це глава партії Олександр Корнієнко заявив під час спілкування із журналістами в кулуарах парламенту 19 жовтня, цитує Інтерфакс.

Корнієнко хоче зібрати хоча б основний актив — це 100—300 депутатів. На зʼїзді партія планує обговорити оновлення формату своєї роботи, створення допоміжного органу, якому делегують частину повноважень керівництва партії.

«Ні, форуму [за участю понад 7 тисяч місцевих депутатів] не буде, тому що всюди «червоні» зони, і ми не можемо просто навіть людей привезти до Києва, 7 тисяч людей ми не привеземо. Якщо не буде «червоної» зони [в Києві], то 300 людей збираємо [на зʼїзд], а якщо буде «червона» зона — то 50», — пояснив Корнієнко.

Водночас на запитання, чи може зʼїзд вирішити питання дострокового припинення повноважень Дмитра Разумкова як народного депутата, Корнієнко сказав: «Зʼїзд може все що завгодно вирішити: зʼїзд вирішує багато питань, що стосуються діяльності і партії, і її фракції у Верховній Раді».