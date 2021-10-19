Playboy прискорює запуск сервісу Centerfold — конкурента OnlyFans. Для цього компанія купила платформу Dream за $30 млн

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Michael Kovac / Contributor

Медіа-компанія PLBY Group Inc., заснована Гʼю Хефнером для нагляду за журналом Playboy, купує за $30 мільйонів платформу Dream, щоб прискорити запуск сервісу Centerfold — конкурента OnlyFans.

Про це пише Bloomberg.

Dream буде технічною основою для сервісу Centerfold, який дозволить заробляти на відео і фото для дорослих, спілкуватися з авторами контенту і продавати товари від Playboy з підтримкою NFT. Centerfold планували запустити у другій половині 2022 року, але тепер запуск переносять на кінець 2021 року.

На тлі новини про покупку Dream акції PLBY Group виросли на 8,63% — до $24,66 за штуку.