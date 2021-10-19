Репер Каньє Вест змінив імʼя — тепер він просто Йє

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Taylor Hill / Contributor

У США Верховний суд міста Лос-Анджелеса затвердив прохання репера Каньє Омарі Веста змінити імʼя на просто Йє, без по батькові та прізвища.

Про це повідомляє Associated Press.

«Оскільки заперечень немає, клопотання про зміну імені задоволено», — заявила суддя Мішель Вільямс Корт. До суду із клопотанням про зміну імені репер звернувся у серпні.

Американський виконавець багато років називав себе Йє на сторінках у соціальних мережах. У 2018 році він написав у Twitter, що хоче змін, сказавши: «Істота, формально відома як Каньє Вест. Я Йє». У 2018 році у нього вийшов альбом із назвою «Йє».

В інтервʼю він казав, що йому подобається не тільки скорочення імені, але і те, що «Йє» використовується у всій Біблії, там воно означає «ти».

Зараз 44-річний репер перебуває в процесі розлучення з Кім Кардашʼян Вест, яка не просила змінити її прізвище на просто Кардашʼян. Четверо дітей пари також матимуть його вже колишнє прізвище Вест.