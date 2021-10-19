ЄС закликає Раду ухвалити зміни до закону про НАБУ

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НАБУ

Європейський Союз закликав Верховну Раду ухвалити поправки до закону про Національне антикорупційне бюро.

Про це повідомляє представництво ЄС в Україні.

«Це гарантуватиме незалежність і ефективність Національного антикорупційного бюро, ключового для досягнення відчутних результатів у протидії корупції високого рівня», — сказано у повідомленні.

21 травня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції України.

Документ передбачає, що НАБУ стане центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Тобто формальне воно буде підпорядковане Кабміну, але закон унеможливить будь-яке втручання уряду в діяльність Бюро.

Також будуть внесені зміни до процедури обрання нового директора Бюро. У комісії буде 6 членів, яких призначає Кабмін. Однак троє із них мають бути міжнародними представниками. Саме ця комісія має обрати двох кандидатів на посаду голови НАБУ, одного з яких призначає Кабмін.

У перехідних положеннях законопроєкту вказано, що до обрання нового директора НАБУ чинний очільник, тобто Артем Ситник, продовжує виконувати свої обов’язки.