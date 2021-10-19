ЕС призывает Раду принять изменения в закон о НАБУ

Европейский Союз призвал Верховную Раду принять поправки в закон о Национальном антикоррупционном бюро.
Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.
«Это будет гарантировать независимость и эффективность Национального антикоррупционного бюро, ключевого органа для достижения ощутимых результатов в противодействии коррупции высокого уровня», — сказано в сообщении.
21 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины.
Документ предусматривает, что НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. То есть формально оно будет подчинено Кабмину, но закон сделает невозможным любое вмешательство правительства в деятельность Бюро.
Также будут внесены изменения в процедуру избрания нового директора Бюро. В комиссии будет 6 членов, которых назначает Кабмин. Однако трое из них должны быть международными представителями. Именно эта комиссия должна выбрать двух кандидатов на должность председателя НАБУ, одного из которых назначает Кабмин.
В переходных положениях к законопроекту указано, что до избрания нового директора НАБУ действующий глава, то есть Артем Сытник, продолжает исполнять свои обязанности.
- 28 августа 2020 года Конституционный суд признал неконституционным назначение в 2015 году Артема Сытника на должность директора НАБУ. Этим тогда президент Петр Порошенко превысил свои полномочия, поскольку по Конституции назначение директора НАБУ в его полномочия не входило.
- Конституционный суд отметил, что Нацбюро имеет признаки исполнительной власти, а высшим органом в системе исполнительной власти является Кабинет министров.
- Создание Национального антикоррупционного бюро было одним из ключевых требований Европейского Союза в рамках выполнения Плана действий по визовой либерализации и дальнейшего вступления Украины в ЕС.