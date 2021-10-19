Глава Пентагону прибув до України. У нього запланована зустріч із Зеленським

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Міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок, 19 жовтня, прибув до Києва. Раніше він відвідав Грузію, а потім вирушить у Румунію.

У Києві у нього запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Тараном — «аби підтвердити незмінну підтримку територіальної цілісності України».

Глава Пентагону зазначив, що він прибув до Києва, «аби висловити прихильність зміцненню здатності України стримувати подальшу агресію Росії».

Ллойда Остіна до України запросив Зеленський під час свого візиту до США 1 вересня. Тоді ж Пентагон та Міністерство оборони України підписали угоду про партнерство.

Нагадаємо, що коли навесні 2021 року Росія почала стягувати свої війська до українського кордону, Остін пообіцяв підтримку Україні у разі ескалації.