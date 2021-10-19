КНДР запустила в Японське море балістичну ракету

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The Asahi Shimbun / Contributor / Getty

Північна Корея випустила принаймні одну балістичну ракету у води біля узбережжя Японії. Про це повідомляє BBC з посиланням на заяви військових Японії і Південної Кореї.

У вівторок, 19 жовтня, Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що одну ракету запустили з порту Сінпо на сході країни, де Пхеньян зазвичай базує свої підводні човни. Ракета приводнилася в Східному морі, також відомому як Японське море. Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда сказав, що КНДР запустила дві ракети, назвавши запуски «дуже прикрими».

Запуск ракети відбувається на тлі зустрічі у Сеулі глав розвідок Південної Кореї, Японії і США. В останні тижні Пхеньян приступив до серії випробувань гіперзвукових крилатих ракет і ракет великої дальності, а також зенітної зброї. Деякі з цих тестів порушують суворі міжнародні санкції: Організація Обʼєднаних Націй прямо забороняє Північній Кореї випробовувати балістичні ракети, а також ядерну зброю.

Північна Корея просуває свої ракетні випробування, оскільки Південна Корея також розробляє власну зброю, що, на думку спостерігачів, перетворилося у своєрідні перегони на Корейському півострові. Сеул нещодавно представив ракету, що запускається з підводних човнів, і цього тижня проводить найбільшу оборонну виставку у Південній Кореї. Також найближчим часом Корея планує запустити власну космічну ракету.