У Львові через карантин заборонили працювати нічним клубам, а для барів ввели обмеження

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Andrii Podilnyk / Unsplash

У Львові посилюють карантинні обмеження через складну ситуацію із коронавірусом. У місті обмежать роботу нічних клубів і всіх закладів громадського харчування.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Львівська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення тимчасово заборонити роботу нічних клубів, а барам і кафе дозволено працювати до 23:00 за умови 100% вакцинації або негативних ПЛР-тестів працівників (заповнення залу не більше 50%).

У звʼязку із різким збільшенням охочих вакцинуватися години роботи відповідних центрів подовжені.

Всі школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада.

Крім цього мер повідомив, що комісія затвердила протокол для перевірки обʼєктів госпдіяльності. У ньому розписано механізм роботи установ — кого з працівників і за яких умов допускають до роботи, які документи працівники повинні надати роботодавцю, щоб їх допустили до роботи, а також санітарні норми, необхідні для роботи установи.