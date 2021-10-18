КС отримав подання Верховного суду щодо судової реформи. Всі претензії стосуються Етичної ради
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Конституційний суд отримав подання від Верховного суду щодо «неконституційності» низки повноважень Етичної ради. Про це КС повідомив у понеділок, 18 жовтня.
Судді Верховного суду просять КС перевірити на відповідність Конституції норми закону «Про Вищу раду правосуддя». Ідеться про наступні положення:
- якщо за рішення Етичної ради під час повторного голосування є однакова кількість голосів за і проти, то голоси саме міжнародних членів є вирішальними;
- Етична рада протягом шести місяців з дня затвердження свого складу одноразово має оцінити відповідність членів Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного суду). Перевіряти будуть на відповідність критеріям професійної етики та доброчесності;
- якщо Етична рада вирішила рекомендувати звільнити члена Вищої ради правосуддя, то він відсторонюється від посади, а його повноваження зупиняються до того, як рішення про його подальшу долю ухвалить зʼїзд суддів, який і призначив суддю до ВРП;
- зʼїзд суддів ухвалює рішення про звільнення члена Вищої ради правосуддя на тлі рекомендацій Етичної ради більшістю голосів від числа обраних делегатів.
У Верховному суді наголошували, що ці положення «порушують незалежність суддів». Ось повний текст подання. Рішення звернутись до Конституційного суду Верховний суд ухвалив на засіданні пленуму 8 жовтня. За — 129 (у тому числі голова суду Валентина Данішевська), проти — 15 суддів.
Відповідно до закону № 5068, до Етичної ради увійдуть троє представників суддів та троє міжнародних експертів. Ця рада перевірить на доброчесність усіх чинних членів ВРП, а також перевірятиме кандидатів на цю посаду. Якщо Етична рада визнає члена ВРП недоброчесним, то його повноваження будуть призупинені до розгляду цього питання суб’єктом його висування — з’їздом суддів, з’їздом адвокатів або іншим. У міжнародних експертів буде право вирішального голосу під час оцінки на доброчесність.
- 13 вересня Рада суддів не обрала членів Етичної ради для контролю Вищої ради правосуддя: 16 із 28 членів Ради суддів не підтримали жодного кандидата. Нардепи та правозахисники назвали це спробою зірвати судову реформу. У результаті Держдеп США закликав Раду суддів розблокувати судову реформу. Провести цю реформу Зеленський обіцяв Байдену.
- 21 вересня Рада суддів України оголосила конкурс на посаду члена Етичної ради, який триватиме до 21 жовтня, хоча за законом Рада суддів мала призначити принаймні одного свого представника ще до 13 вересня.