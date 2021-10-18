КС отримав подання Верховного суду щодо судової реформи. Всі претензії стосуються Етичної ради

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Конституційний суд отримав подання від Верховного суду щодо «неконституційності» низки повноважень Етичної ради. Про це КС повідомив у понеділок, 18 жовтня.

Судді Верховного суду просять КС перевірити на відповідність Конституції норми закону «Про Вищу раду правосуддя». Ідеться про наступні положення:

якщо за рішення Етичної ради під час повторного голосування є однакова кількість голосів за і проти, то голоси саме міжнародних членів є вирішальними;

Етична рада протягом шести місяців з дня затвердження свого складу одноразово має оцінити відповідність членів Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного суду). Перевіряти будуть на відповідність критеріям професійної етики та доброчесності;

якщо Етична рада вирішила рекомендувати звільнити члена Вищої ради правосуддя, то він відсторонюється від посади, а його повноваження зупиняються до того, як рішення про його подальшу долю ухвалить зʼїзд суддів, який і призначив суддю до ВРП;

зʼїзд суддів ухвалює рішення про звільнення члена Вищої ради правосуддя на тлі рекомендацій Етичної ради більшістю голосів від числа обраних делегатів.

У Верховному суді наголошували, що ці положення «порушують незалежність суддів». Ось повний текст подання. Рішення звернутись до Конституційного суду Верховний суд ухвалив на засіданні пленуму 8 жовтня. За — 129 (у тому числі голова суду Валентина Данішевська), проти — 15 суддів.

Відповідно до закону № 5068, до Етичної ради увійдуть троє представників суддів та троє міжнародних експертів. Ця рада перевірить на доброчесність усіх чинних членів ВРП, а також перевірятиме кандидатів на цю посаду. Якщо Етична рада визнає члена ВРП недоброчесним, то його повноваження будуть призупинені до розгляду цього питання суб’єктом його висування — з’їздом суддів, з’їздом адвокатів або іншим. У міжнародних експертів буде право вирішального голосу під час оцінки на доброчесність.