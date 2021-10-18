Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Омеляна

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Гонтар Володимир / УНІАН

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна невинуватим у справі про зменшення портових зборів — обвинувачення проти нього не змогли довести.

Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні у понеділок, 18 жовтня.

Оскільки Омеляна виправдали, то витрати за проведення експертиз поклали на державу — 7 518 гривень 48 копійок.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже заявила, що оскаржить рішення суду.

За версією слідства, Омелян у грудні 2017 року підписав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Проте один із цих зборів (адміністративний) є дохідною частиною бюджету, тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада, а не міністр. Через дії Омеляна бюджет нібито недоотримав 30,5 млн гривень. Сам Омелян пояснював, що Мінінфраструктури зменшило портові збори, оскільки виконувало рішення уряду.

Це вже друге розслідування щодо Омеляна. Перше стосувалося незаконного збагачення й декларування неправдивої інформації. Але справу закрили 19 серпня 2020 року через закінчення строків давності притягнення до відповідальності.