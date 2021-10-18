В Україні у неділю виявили понад 9 500 випадків ковіду, вакцинували від нього 55 тисяч людей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Matryx / Pixabay
В Україні за добу неділі, 17 жовтня, виявили 9 524 нові випадки коронавірусу, вакцинували від нього 55 897 людей. Про це вранці понеділка, 18 жовтня, повідомило Міністерство охорони здоровʼя.
Також за минулу добу шпиталізували 3 127 людей, померли 177. Поборов коронавірус 3 421 пацієнт.
Загалом з початку пандемії і станом на 18 жовтня в Україні виявили 2 644 694 випадки коронавірусу, померли від нього 60 810 людей.
Що стосується вакцинації, то 17 жовтня перше щеплення отримали 33 680 людей, друге — 22 217. Всього з початку кампанії в Україні повністю вакциновано 6 490 162 людини.
МОЗ наголошує, що 97% госпіталізованих із ковідом у вересні — невакциновані.
- Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області від 18 жовтня перейшли до «червоної» зони карантину. У «червоній» зоні відвідувати кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця можуть лише повністю вакциновані. Школи в «червоній» зоні можуть працювати, якщо 100% викладачів зробили щеплення.
- Раніше голова МОЗ Ляшко заявив, що нова хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозувалося.