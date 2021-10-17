Експрезидента США Клінтона виписали з лікарні
- Автор:
- Олег Панфілович
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Matt Johnson / Flickr
Колишнього президента США Білла Клінтона 17 жовтня виписали з лікарні, куди він потрапив кілька днів тому з інфекцією.
Про це повідомив прессекретар експрезидента Анхель Урена у Twitter.
«Температура і кількість лейкоцитів у крові нормалізувалися», — написав представник Клінтона. Колишній президент лікувався в медичному центрі Каліфорнійського університету в Ірвіні.
За даними лікарів, Клінтон відправиться додому в Нью-Йорк, де продовжить курс лікування антибіотиками.
- Клінтона госпіталізували 16 жовтня з інфекцією, не повʼязаною з коронавірусом. Згодом стало відомо, що в його кров потрапила урологічна інфекція.
- Після цього лікарі повідомили, що Клінтон ще ніч пробуде в лікарні для того, щоб отримати антибіотики.