Warner показала головний трейлер нової частини «Бетмена»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Кінокомпанія Warner Brothers випустила головний трейлер нового фільму про Бетмена режисера Метта Рівза.
Ролик опублікували на YouTube-каналі студії.
Головну роль виконує Роберт Паттінсон. Він грає Бетмена в його молоді роки, коли той тільки-но стає на стежку героя й стикається з серією вбивств, повʼязаних з власною родиною.
У трейлері також зʼявляються Жінка-кішка (Зої Кравіц) і антагоніст фільму Пінгвін (Колін Фаррелл). У новому фільмі Бетмену також протистоїть Загадник (Пол Дано). Премʼєра фільму запланована на 3 березня 2022 року.
- Рік тому кінокомпанія Warner Bros. удруге перенесла дати премʼєр двох своїх фільмів — «Дюна» та «Бетмен».
- У вересні 2020 року зйомки «Бетмена» тимчасово призупинили через коронавірус у виконавця головної ролі — актора Роберта Паттінсона.