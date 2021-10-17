Netflix за місяць заробив на «Грі в кальмара» майже $900 мільйонів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Південнокорейський серіал «Гра в кальмара» за перший місяць приніс компанії Netflix $891,1 мільйона.
Про це повідомляє Bloomberg.
На виробництво серіалу (усього один сезон) Netflix витратила $21,4 мільйона. У середньому — по $2,4 мільйона за епізод.
Серіал «Гра в кальмара» офіційно став найпопулярнішим на Netflix. З моменту релізу 17 вересня він набрав 132 мільйони переглядів з понад 80 країн. Близько 89% людей, які почали дивитися шоу, переглянули більше ніж одну серію, а 66% подивилися серіал повністю.
Серіал є лідером у першій десятці рейтингу Netflix у 94 країнах світу.
- Південнокорейський серіал «Гра в кальмара» — це трилер про виживання, дія якого відбувається в сучасному Сеулі. Групі з 456 людей пропонують зіграти в серію дитячих ігор із шансом виграти величезну суму грошей, але програш коштує життя.
- Через «вибуховий трафік» південнокорейський інтернет-провайдер SK Broadband подав позов проти Netflix — компанії довелося збільшити витрати на техобслуговування мережі (трафік збільшився у 24 рази). Також через його популярність у компанії Vans різко зросли продажі білих кедів без шнурків (сліпонів) — аж на 7 800%.