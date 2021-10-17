Netflix за місяць заробив на «Грі в кальмара» майже $900 мільйонів

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Південнокорейський серіал «Гра в кальмара» за перший місяць приніс компанії Netflix $891,1 мільйона.

Про це повідомляє Bloomberg.

На виробництво серіалу (усього один сезон) Netflix витратила $21,4 мільйона. У середньому — по $2,4 мільйона за епізод.

Серіал «Гра в кальмара» офіційно став найпопулярнішим на Netflix. З моменту релізу 17 вересня він набрав 132 мільйони переглядів з понад 80 країн. Близько 89% людей, які почали дивитися шоу, переглянули більше ніж одну серію, а 66% подивилися серіал повністю.

Серіал є лідером у першій десятці рейтингу Netflix у 94 країнах світу.