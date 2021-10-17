Офіс президента: З помилкою у санкційному списку «злодіїв у законі» розбираються
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Кароліна Ускакович / «Бабель»
У апараті Ради національної безпеки і оборони зʼясовують причини внесення до списку санкцій кримінальних авторитетів і «злодіїв в законі» 108 невинних осіб. Зокрема перевіряється, чи могло це статися навмисно.
Про це DW розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
«Наразі у повному обсязі встановлюються конкретні обставини того, як допускалися порушення і чи були вони умисними. Ця перевірка ще не завершилася», — сказав Подоляк.
За його словами, помилкове внесення 108 людей у список сталося з вини працівників Міністерства внутрішніх справ, за часів коли його очолював Арсен Аваков.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 15 жовтня заявив, що помилкове внесення 108 людей виправили. Відповідальні з МВС понесли покарання — вісьмох звільнили, а двох понизили на посадах.
- У травні цього року РНБО ввела санкції проти 557 «злодіїв в законі» і 111 кримінальних авторитетів. Санкції проти них ввели на три роки. Саме в цей список потрапили непричетні люди.
- З 2022 року в Україні може зʼявитися спеціальна вʼязниця для ізоляції кримінальних авторитетів.