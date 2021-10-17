В Україні за добу 11 тисяч нових COVID-хворих. Вакцинували 82 тисячі людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні за минулу добу, 16 жовтня, виявили 11 288 нових хворих на коронавірус.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
У лікарні по країні госпіталізовано 4 747 людей, а померли від ускладнень 219 людей. Всього з початку пандемії вірус підтвердили у 2 635 170 осіб. Померли від хвороби 60 633.
Вакцинували за минулу добу 82 200 осіб. Першу дозу отримали 48 646 людей, а другу — 34 154. Всього в Україні повністю вакцинували 6 467 945 осіб. Загалом зроблено 14 390 358 щеплень.
- Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області від 18 жовтня переходять до «червоної» зони карантину. У «червоній» зоні відвідувати кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця можуть лише повністю вакциновані. Школи в «червоній» зоні можуть працювати, якщо 100% викладачів зробили щеплення.
- Правоохоронцям встановили на планшети програму, яка дозволяє зчитувати QR-код з міжнародних і внутрішніх сертифікатів про вакцинацію (вони потрібні будуть для відвідування закладів у «червоній» зоні).
- З 21 жовтня в Україні нові правила пасажирських перевезень на час карантину, зокрема встановлюють обовʼязкову наявність документів про вакцинацію у пасажирів і водіїв транспорту міжрегіонального сполучення.