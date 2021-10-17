В Україні за добу 11 тисяч нових COVID-хворих. Вакцинували 82 тисячі людей

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В Україні за минулу добу, 16 жовтня, виявили 11 288 нових хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

У лікарні по країні госпіталізовано 4 747 людей, а померли від ускладнень 219 людей. Всього з початку пандемії вірус підтвердили у 2 635 170 осіб. Померли від хвороби 60 633.

Вакцинували за минулу добу 82 200 осіб. Першу дозу отримали 48 646 людей, а другу — 34 154. Всього в Україні повністю вакцинували 6 467 945 осіб. Загалом зроблено 14 390 358 щеплень.