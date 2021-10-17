В Украине за сутки 11 тысяч новых COVID-больных. Вакцинировали 82 тысячи людей

В Украине за прошедшие сутки, 16 октября, выявили 11 288 новых больных коронавирусом.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В больницы по стране госпитализированы 4 747 человек, а умерло от осложнений 219 людей. Всего с начала пандемии вирус подтвердили у 2 635 170 человек. Умерло от болезни 60 633.

Вакцинировали за прошлые сутки 82 200 человек. Первую дозу получили 48 646 людей, а вторую — 34 154. Всего в Украине полностью вакцинировали 6 467 945 человек. В общем сделано 14 390 358 прививок.