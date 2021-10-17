В Украине за сутки 11 тысяч новых COVID-больных. Вакцинировали 82 тысячи людей

В Украине за прошедшие сутки, 16 октября, выявили 11 288 новых больных коронавирусом.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В больницы по стране госпитализированы 4 747 человек, а умерло от осложнений 219 людей. Всего с начала пандемии вирус подтвердили у 2 635 170 человек. Умерло от болезни 60 633.
Вакцинировали за прошлые сутки 82 200 человек. Первую дозу получили 48 646 людей, а вторую — 34 154. Всего в Украине полностью вакцинировали 6 467 945 человек. В общем сделано 14 390 358 прививок.
- Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области с 18 октября переходят в «красную» зону карантина. В «красной» зоне посещать кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места могут только полностью вакцинированные. Школы в «красной» зоне могут работать, если 100% преподавателей сделали прививки.
- Правоохранителям установили на планшеты программу, которая позволяет считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации (они потребуются для посещения заведений в «красной» зоне).
- С 21 октября в Украине новые правила пассажирских перевозок на время карантина, в частности устанавливают обязательное наличие документов о вакцинации у пассажиров и водителей транспорта межрегионального сообщения.