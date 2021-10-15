Пентагон оприлюднив план візиту міністра оборони США до України

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French Embassy in the U.S. / Flickr

Міністр оборони США Ллойд Остін у рамках візиту до Європи навідається і до України, де у нього запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Тараном — «аби підтвердити незмінну підтримку територіальної цілісності України».

Про це Пентагон повідомив у пʼятницю, 15 жовтня.

У Міністерстві оборони США зазначили, що цей візит Остіна також послужить можливістю обговорити прогрес України в реалізації оборонної реформи і оборонної промисловості. Пентагон зазначає, що ці зміни необхідні, аби Україна просунулась у своїх планах щодо вступу до НАТО та для регіонального співробітництва між чорноморськими союзниками і партнерами.

Коли саме восени відбудеться цей візит — не уточнюється, однак відомо, що Остін навідається до Грузії та Румунії.

Ллойда Остіна до України запросив Зеленський під час свого візиту до США 1 вересня. Тоді ж Пентагон та Міністерство оборони України підписали угоду про партнерство.