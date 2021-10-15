Родина колишнього міністра Злочевського відмовилася від двох ліцензій на видобуток надр

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Родина колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища Миколи Злочевського відмовилась від двох ліцензій на видобуток вуглеводнів (нафта, газ, вугілля).

Про це на брифінгу після засідання Ради національної безпеки та оборони в пʼятницю, 15 жовтня, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

У 2018 році «Економічна правда» писала, що Злочевський володіє 38 з 204 дозволів на користування надрами, які перебувають у власності приватних компаній. Це найбільша кількість дозволів, виданих у приватні руки (їх отримали 14 компаній Злочевського).

Також Данілов сказав, що за окремими 23 компаніям СБУ розбирається, як саме вони отримали ліцензію на видобуток вуглеводнів, і вже відкрили відповідні кримінальні провадження.

Крім цього, з 1 листопада запрацює портал на базі РНБО, і там покажуть всі 3 044 компанії, які отримали ліцензії на корисні копалини в Україні.