На засіданні РНБО затвердили план оборони України

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Офіс президента України / Facebook

На засіданні Ради національної безпеки і оборони вперше затвердили «фундаментальний документ» — план оборони України.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Це великий документ, над яким ми працювали майже два роки. Він чітко дає відповіді на ті виклики, які сьогодні є перед нашою державою, і дає чітке розуміння, які органи в разі такої ситуації повинні активізуватися та з ким співпрацювати», — зазначив секретар.

Інших деталей щодо документу він не озвучив.

Також на засіданні розглянули стратегію біобезпеки та біологічного захисту.