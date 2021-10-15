Китай запустив до своєї космічної станції корабель із трьома тайконавтами на борту
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Twitter / Tyler Gray
Китай запустив до своєї орбітальної станції пілотований космічний корабель «Шеньчжоу-13», відправивши трьох тайконавтів. Їхня місія триватиме 6 місяців.
Про це повідомляє Xinhua.
Корабель запустили з космодрому в пустелі Гобі,що на північному заході Китаю, у суботу, 16 жовтня, о 00:23 за пекінським часом (15 жовтня о 19:23 за Києвом). Він доставить екіпаж на базовий модуль космічної станції «Тяньгун», яка ще будується. До модуля корабель має прибути через вісім годин після старту.
На борту корабля:
- Чжай Чжиґан — командир і перший китайський космонавт, що вийшов у відкритий космос;
- Ван Япін — друга китайська жінка-астронавт;
- Е Гуанфу — новачок у космосі.
Основні цілі місії включають тестування критично важливих технологій для будівництва космічної станції, яка отримає ще два модулі у 2022 році. Також заплановані два-три виходи у відкритий космос.
Очікується, що космонавти встановлять новий рекорд із тривалості китайських місій в космосі — 6 місяців. Попередній рекорд становив 3 місяці, він належить екіпажу «Шеньчжоу-12», який перебував у космосі з червня до вересня 2021 року.
- Китай зараз будує свій аналог Міжнародної космічної станції. МКС завершить свою роботу у 2024 році. Китай планує розгорнути свою станцію «Тяньгун» вже до 2022 року.