У Британії лабораторія помилково видала 43 тисячі негативних результатів ПЛР-тесту на COVID

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У британському місті Вулвергемптон приватна лабораторія Immensa Health Clinic тимчасово припинила роботу, оскільки там помилково видали 43 тисячі негативних результатів ПЛР-тесту на COVID-19.

Про це повідомляє Агентство охорони здоровʼя Великої Британії.

Люди, які здавали тест у цій лаболаторії, почали скаржитись, що експрес-тест показав їм позитивний результат, а ПЛР — негативний.

Загалом лабораторія клініки перевірила 400 тисяч тестів, більшість з яких були негативними. Утім Агентство припускає, що приблизно 43 тисячі людей з 8 вересня до 12 жовтня могли отримати хибно негативні результати.

Фахівці заявили, що не виявили проблем з наборами для тестування, отже хтось міг допустити помилку саме у лабораторії. Поки слідство шукатиме причину помилки, лабораторія не працюватиме.