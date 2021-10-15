Парламент Молдови затвердив Стамбульську конвенцію

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Парламент Молдови ратифікував Конвенцію Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством (Стамбульська конвенція).

Відповідне рішення ухвалили 14 жовтня, за ратифікацію в остаточному читанні проголосували 54 депутати від партії «Дія і солідарність» (PAS).

Водночас депутати від «Блоку комуністів і соціалістів» перед голосуванням залишили залу на знак протесту через відхилення поправки щодо тлумачення гендеру, а представники партії «Шор» виступили проти ратифікації.

Загалом у парламенті Молдови 101 депутат, для ухвалення законів потрібен щонайменше 51 голос.

Що таке Стамбульська конвенція?

Конвенцію про захист жінок ухвалили у 2011 році у Стамбулі (тому її називають Стамбульською). Документ став першою європейською угодою щодо боротьби з домашнім насильством. А Туреччина була першою країною, яка ратифікувала цей документ. Услід за нею це зробили ще 33 країни. Конвенція набула чинності 1 серпня 2014 року.

Загалом документ підписали понад 40 держав і Євросоюз. Україна теж приєдналася до Конвенції, але Верховна Рада досі її не ратифікувала.

Стамбульська конвенція, зокрема, кваліфікує як кримінальні злочини психологічне, фізичне та сексуальне насильство, примусовий аборт, а також сексуальні домагання. Держави, які ратифікували угоду, зобовʼязуються вживати заходів для запобігання насильству над жінками.