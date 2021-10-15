В Італії запровадили обовʼязкову вакцинацію проти COVID-19 для працівників усіх сфер. У країні почалися протести

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В Італії з 15 жовтня влада запровадила обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу для працівників усіх сфер, які повинні мати «зелену перепустку». Ідеться про працівників як державних, так і приватних організацій.

«Зелена перепустка» дає доступ до робочого місця, відтепер це правило поширюється на всю країну та стосується всіх компаній, пише Reuters.

У деяких містах люди вийшли на протест, зокрема у порту міста Трієст робітники погрожують зупинити роботу порту, утім, акція проходить мирно.

Рішення про «зелену перепуску» ухвалили ще 16 вересня, тоді урядовці наголосили, що Італія стане першою європейською країною, в якій неможливо буде потрапити на фабрику, до офісу, до професійних студій та на будь-яке інше робоче місце без «зеленого квитка».

Спершу профспілки були категорично проти такого рішення, але під час громадських обговорень дещо змінили думку. Відтак премʼєр Маріо Драгі вирішив таких ухвалити відповідне рішення.

Таким чином уряд планує покращити темпи вакцинації та швидше сформувати колективний імунітет.

Якщо у людини не буде цієї перепустки, то її просто не допустять на робоче місце. Такі працівники вважатимуться безпричинно відсутніми. Пʼять днів таких «пропусків» надає роботодавцеві право звільнити працівника. Допуск людини в офіс без вакцинації карається штрафом від €400 до €1 000.