Оператор ГТС України звинуватив Росію в маніпуляціях: «Газпром» уже тричі зменшував транзит

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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Генеральний директор «Оператора ГТС» Сергій Макогон звинуватив керівництво РФ у маніпуляціях щодо збільшення обсягу транзиту газу через Україну.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Газпром тричі зменшував транзит Україною у 2021 році. 1 січня 2020 року з 186 млн куб. м на добу до 124 млн куб. м, з 1 вересня знизив до 109 млн куб. м, а 1 жовтня після початку постачання газу до Угорщини через Турецький та Болгарський потоки — до 86 млн куб. м, хоча сплачує за 109 млн куб. м», — написав Макогон і оприлюднив графік обсягу транзиту.

За його словами, «Газпром» часто не використовує транзитні потужності, які вже сплачені, не тільки в Україні. Як приклад він навів Словаччину.

«Чинний контракт [із «Газпромом»] передбачає не щорічне транспортування 40 млрд куб. м, а щоденне транспортування 109 млн куб. м. Наразі фізично транспортується значно менше — 85,9 млн куб. м на добу», — додав він.

Окремо гендиректор компанії «Оператор ГТС» запевнив, що Україна готова транспортувати додатково значні обсяги газу, що перевищують потужність «Північного потоку — 2».