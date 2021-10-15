У Білорусі заявили, що ідентифікували більшість підписників опозиційних Telegram-каналів. Їм загрожує кримінальна відповідальність
- Автор:
- Катерина Кадакова
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У Білорусі заявили, що ідентифікували особи більшості адміністраторів і підписників опозиційних Telegram-каналів і чатів, оголошених «екстремістськими».
Про це повідомила пресслужба білоруського МВС у своєму Telegram-каналі.
«Деанонімізація адміністраторів і найбільш активних підписників екстремістських Telegram-каналів і чатів практично завершена. Триває документування всіх розміщених у месенджерах і соцмережах повідомлень, які спонукають до екстремістської діяльності, а також інших дій інтернет-користувачів щодо створення протестної активності», — йдеться в повідомленні.
Також у МВС Білорусі зазначили, що робота з притягнення «екстремістів» до кримінальної відповідальності буде здійснюватися «точково, з урахуванням ролі кожного учасника та виходячи із зібраних доказів».
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