«Схеми»: Зеленський і Шефір намагалися незаконно повернути депозити з банку Курченка після введення тимчасової адміністрації
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Президент Володимир Зеленський і його перший помічник Сергій Шефір у 2014 році намагалися забрати з банку свої депозити в обхід законодавства.
Про це йдеться в розслідуванні проєкту «Схеми».
За даними журналістів, йдеться про рахунки в Брокбізнесбанку, де Зеленський тримав $358 тисяч, а Шефір — $423 тисячі.
Після введення в Брокбізнесбанк тимчасової адміністрації у 2014 році та після оголошення про ліквідацію банку, Зеленський і Шефір підписали угоди з компаніями, що мали кредити у банку, про відступлення права вимоги за своїми депозитами.
Завдяки цим угодам компанії могли не повертати банку борги та вивести з-під застави свої активи, а Зеленський і Шефір — повернути значно більшу суму, ніж гарантовані державою гроші.
Водночас для держави така схема є збитковою, адже Фонд гарантування вкладів (ФГВФО) може вдало продати активи ліквідованого банку і отримати більше коштів, ніж було витрачено на ліквідацію.
«Клієнт, перекуповуючи право у іншого клієнта на депозит, виводить свою заставу, закриває кредит із депозитом. І виводить свою ліквідну заставу з-під забезпечення цього кредиту. Фонд, по суті, не отримує такого активу, який він міг би отримати і потім направив би його на погашення вкладів почергово», — пояснила координаторка комітету з питань регуляторної політики та комплаєнсу Незалежної асоціації банків України Ірина Вахніцька.
Як з’ясували журналісти, у вересні 2014 року Зеленський був серед учасників угод про взаємозалік із товариством «Подільський господар» (заставна вартість понад 260 мільйонів гривень), яке на той момент заборгувало банку понад 6 мільйонів гривень. Товариство відступило чинному президенту права вимоги на понад 202 тисячі гривень.
Аналогічні схеми були організовані щодо майна компанії «Чинбар» (заставна вартість понад 260 мільйонів гривень) і комплексу будівель на 18 тисяч кв. м ПАТ «Київський дослідний ремонтно-механічний завод» на вулиці Ушинського в Києві. Право на свої депозити «Чинбару» передали Сергій Шефір ($423 тисячі) і Володимир Зеленський (218 тисяч гривень), у схемі з будівлями брав участь тільки Зеленський ($104 тисячі).
Однак у 2015 році Вищий господарський суд визнав, що ці дії не відповідали нормам Цивільного кодексу, а згодом Верховний суд підтвердив, що зобов’язання позичальника не можуть припинятися за рахунок придбаних прав вимоги до банку. У підсумку ФГВФО виставив майно на продаж.
Як зазначається, іншими учасниками цих угод були колишні власники Брокбізнесбанку брати Буряки, підприємства з орбіти чинного нардепа від «Слуги народу» Володимира Козака і низка інших людей.
Сергій Шефір, коментуючи це розслідування, заявив, що на той час юридичними питаннями займалися інші люди.
«У нас не було часу займатися юридичними питаннями. І ми комусь віддали право займатися нашими юридичними питаннями. Піднімуть цей договір – я згадаю», — сказав він, але наразі не надав відповідні документи.
- Олігарх і соратник експрезидента Віктора Януковича Сергій Курченко купив Брокбізнесбанк у 2013 році. З нього було виведено близько 2 млрд гривень, після чого визнано неплатоспроможним та ліквідовано. Слідчі зʼясували, що гроші з банку виводили через видачу фіктивних кредитів підконтрольним юридичним фірмам.
- 3 жовтня 650 журналістів з усього світу опублікували 12 мільйонів документів про власників офшорів. Там фігурують близько 35 чинних і колишніх лідерів держав і понад 300 посадовців. Витік документів стався з компаній, що працюють, зокрема, на Британських Віргінських островах і Кіпрі, у Панамі, Белізі, Сінгапурі, ОАЕ та Швейцарії.
- У розслідуванні фігурують компанії президента Зеленського і бізнесмена Коломойського, від якого студія «Квартал 95» отримала приблизно $40 мільйонів, коли почала співпрацювати з телеканалом «1+1». Також у розслідуванні є дані про схеми помічника президента Сергія Шефіра, олігарха Ріната Ахметова, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та інших.