Картину Бенксі «Любов у сміттєвому баку» продали за рекордні $25,4 млн

Новини

Аукціонний дім Sothebyʼs продав за 18,58 млн фунтів стерлінгів (близько $ 25,4 млн) картину вуличного художника Бенксі «Любов у сміттєвому баку», яку частково було знищено вбудованим в рамку шредером в 2018 році.

Про це повідомляється на сайті Sothebyʼs.

Спочатку картина називалася «Дівчинка з повітряною кулею», але після того як робота художника майже самознищилася — її перейменували.

«Минуло майже три роки з одного з найбільш дотепних моментів в мистецтві перформансу в цьому столітті, який увійшов в історію аукціонів. Було вкрай захопливо стежити за подорожжю цієї тепер легендарної картини і врешті-решт знову побачити її в нашій залі, запропонувати її сьогодні в тій самій кімнаті, де вона була створена художником», — завили в Sothebyʼs.

Вартість картини стала рекордною для всіх проданих раніше робіт Бенксі. Особа покупця не розкривається.