Міноборони виділило 3,7 мільярда грн на погашення боргів перед військовослужбовцями

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Міністерство оборони виділило 3,7 мільярда гривень на виплати військовослужбовцям.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Кошти виплатили протягом 11—12 жовтня. «Ці кошти призначені для погашення заборгованості з одноразових додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил, виплати винагород, заохочення особового складу тощо», — йдеться у повідомленні.

З цієї суми для оздоровлення виділено 1,8 мільярда гривень. Водночас майже 247 мільйонів гривень спрямували на виплату винагороди за підписання першого контракту та інших одноразових виплат.

«Для матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців переказано майже 50 мільйонів гривень, 195 мільйонів гривень на виплату компенсації за винаймання житла, ще понад 82 мільйони гривень призначені для розрахунків зі звільненими з військової служби», — повідомили у Міноборони.

Також міністерство додало, що для виплати винагороди за участь в ООС за вересень 2021 року виділили понад 725 мільйонів гривень. А до Дня захисників та захисниць військовослужбовців заохочено більше ніж на 641 мільйон гривень.