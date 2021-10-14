З’явилося відео останніх хвилин життя Полякова. У МВС розповіли про знайдені катетери з невідомою речовиною

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УНІАН

Увечері 13 жовтня, в інтернеті з’явилися відео з ресторану, де перед смертю сидів нардеп Антон Поляков, а також записи з бодікамер поліцейських, які намагалися реанімувати його біля таксі.

Відео оприлюднено на сторінці «Оперативный» у Facebook.

Як видно на відео, Поляков сам виходить із ресторану. На наступних кадрах поліцейські на землі перевертають непритомного чоловіка і роблять непрямий масаж серця. Після цього на місце події прибувають медики і намагаються реанімувати людину за допомогою дефібрилятора.

Тим часом заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі каналу «Україна 24» заявив, що у слідства нині немає підстав говорити про вбивство Полякова.

«Ми крок за кроком перевіримо всю інформацію, яка стосуються цього трагічного випадку. Ми йдемо вперед. Станом на сьогодні, підстав стверджувати про насильницьку смерть слідство не отримало», — сказав він.

Водночас Єнін зазначив, що слідство триває і перевіряється вся інформація, зокрема з’ясовується, як метадон потрапив в організм Полякова.

До того ж заступник глави МВС розповів, що серед особистих речей загиблого знайшли 10 тисяч гривень та 800 доларів готівкою, а також два зразки катетерів з невідомою поки речовиною бурого кольору.

Єнін зауважив, що нині слідство переглянуло відео з усіх камер відеонагляду та опитало всіх свідків, зокрема нардепа з фракції «За майбутнє» Анну Скороход.

«Ми опитали і співмешканку народного депутата, яка проживає з ним, за її словами, з весни цього року. На наші прямі запитання стосовно наявності тих чи інших підозр у можливій насильницькій смерті вона відповіла категорично — немає», — повідомив він.

Також з’ясувалося, що Поляков сам запропонував зустрітися «громадянину Д.»

«За нашою інформацією, покійний зателефонував громадянину Д., з яким перебував у дружніх взаєминах, запропонувавши зустрітися. Вони зустрілися в ресторані. Вони разом провели там приблизно три години. Вони разом вживали алкогольні напої. У нас є відеозаписи з ресторану, які чітко підтверджують цей факт. Нардеп зовні в абсолютно здоровому стані залишив цей ресторан і в подальшому з цим громадянином Д. сів у його автівку і близько двох годин вони їздили по Києву», — розповів заступник міністра внутрішніх справ.

Після цього, за словами Єніна, «громадянин Д.» викликав таксі, яке спочатку їздило за їхньою машиною, а потім, коли вони завершили свою розмову, Поляков пересів в таксі.