ВАКС підтримав рішення про закриття справи «Роттердам+»

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Вищій антикорупційний суд залишив у силі попереднє рішення прокурора Дениса Демківа про закриття справи «Роттердам+».

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Так, суддя відмовила у задоволенні скарг потерпілих та заявника на постанову прокурора САП про закриття кримінального провадження у справі «Роттердам+».

Вона також закрила провадження за скаргою ГО «Центр протидії корупції» на цю ж постанову прокурора. Центр одразу наголосив, що тепер вся надія на Апеляційну палату ВАКС, яка може скасувати постанову Демківа і відновити провадження.

Повний текст постанови буде оголошено 19 жовтня 2021 року о 16:00 у залі судових засідань у приміщенні ВАКС.