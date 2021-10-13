ВООЗ: Смертність від коронавірусу у світі — найнижча за рік

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У Всесвітній організації з охорони здоров’я повідомили, що наразі смертність від коронавірусу у світі досягла найнижчих показників за весь рік.

Про це заявив очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

«Кількість щотижневих зареєстрованих смертей від COVID-19 продовжує знижуватися і зараз перебуває на найнижчому рівні майже за рік. Але це все ще неприйнятно високий рівень - майже 50 тисяч смертей на тиждень, а реальна кількість, безумовно, вища», — зазначив він.

Гебреєсус повідомив, що смертність знижається у всіх регіонах, крім Європи, де в деяких країнах лише починається нова хвиля коронавірусу.

Також він наголосив, що високою є смертність в тих країнах, які мають найменший доступ до вакцин. За даними ВООЗ, 56 країн досі не досягли показника навіть у 10% вакцинованого населення, і переважна більшість цих держав — в Африці.

Ще три країни навіть не почали вакцинацію населення — це КНДР, Еритрея та Бурунді.