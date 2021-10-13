Reuters: Facebook посилить захист журналістів та активістів від цькування в інтернеті

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Соціальна мережа Facebook вирішила посилити захист журналістів та активістів від цькування в інтернеті.

Як розповіла агентству Reuters глава Служби безпеки Facebook Антігона Девіс, компанія тепер вважатиме активістів і журналістів «недобровільними громадськими діячами». Таким чином соцмережа планує посилити захист цих груп від переслідування і залякування, які ті зазнають у соціальних медіа.

Загалом Facebook посилено працює над тим, аби уберегти журналістів і правозахисників від переслідування, оскільки вони перебувають у полі зору громадськості через свою роботу, а не заради популярності.

Також Девіс заявила, що Facebook працюватиме над тим, щоб попередити спроби переслідування людей в реальному житті, якщо організація цього обговорюється в межах платформи Facebook.