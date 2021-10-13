Ватажок «ЛНР» Пасічник заявив про відмову від Мінських перемовин, поки ЗСУ не відпустять захопленого бойовика

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Ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що вважає «безглуздим» продовження діалогу щодо війни на Донбасі у Мінському форматі, поки Збройні сили України не відпустять бойовика, який під виглядом розмінування території намагався розвідувати позиції українських військових.

Про це повідомляє Луганський інформаційний центр у середу, 13 жовтня.

«До звільнення нашого представника в СЦКК продовжувати повноцінний діалог в рамках Мінського формату вважаю безглуздим», — заявив Пасічник.

Зазначимо, що у Мінському процесі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі беруть участь три сторони: представники України, Росії та ОБСЄ. Неофіційно з 2015 року на них присутні також і представники невизнаних «ЛНР» і «ДНР».

13 жовтня Збройні сили України затримали бойовика-росіянина Косяка Андрія Валентиновича 1978 року народження. У нього вилучили зброю, боєприпаси та заявили, що він розвідував українські позиції. Однак у «ЛНР» заявили, що їхні бойовики нібито були без зброї і лише супроводжували місцевих комунальників, які очищали дорогу біля КПВВ «Золоте».