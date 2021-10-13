ВАКС заочно арештував сина Януковича
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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LIGA.net
Вищий антикорупційний суд заочно арештував сина президента-втікача Віктора Януковича Олександра у справі про заволодіння «Межигір’ям».
Про це пише пресслужба ВАКС.
«У середу, 13 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ та обрав сину колишнього президента України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Запобіжний захід був обраний за відсутності підозрюваного (in absentia)», — йдеться у повідомленні.
У суді зазначили, що у разі затримання Олександра Януковича суд протягом 48 годин розгляне за його участі обрання йому запобіжного заходу.
Справа «Межигірʼя»
«Межигірʼя» — колишня приватна резиденція президента-втікача Віктора Януковича. До 2007 року перебувала у державній власності. За версією Генпрокуратури, у липні 2007 року тодішній президент Віктор Ющенко підписав указ про передачу резиденції в користування тодішньому премʼєру Януковичу. Сам Янукович розпорядженням уряду начебто передав резиденцію акціонерній компанії «Надра України», яка підпорядковувалася Міністерству екології.
Невдовзі «Надра України», ймовірно, уклала бартерний обмін з компанією «Медінвесттрейд», після чого уряд затвердив обмін резиденції на дві будівлі на Парковій алеї в Києві. Генпрокуратура заявляє, що після цього «Медінвесттрейд» продала придбану резиденцію компанії «Танталіт».
- 11 серпня 2019 року Генеральна прокуратура України повідомила про підозру восьми особам у справі про виведення з державної власності резиденції «Межигірʼя» на користь президента-втікача Віктора Януковича. Серед них — два президенти, прем’єр і нотаріуси.
- Наприкінці жовтня 2020 року ВАКС відмовив САП у заочному арешті Януковича у справі про заволодіння «Межигірʼям» через помилки під час досудового розслідування, а вже у липні 2021 року НАБУ і САП просили Вищий антикорупційний суд взяти під варту Януковича і його сина.
- 25 серпня ВАКС дозволив НАБУ проводити заочне розслідування привласнення «Межигірʼя» Віктором Януковичем і його сином. НАБУ розслідувало справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад півтори тисячі томів, а на початку жовтня суд арештував Віктора Януковича.