ВАКС заочно арештував сина Януковича

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LIGA.net

Вищий антикорупційний суд заочно арештував сина президента-втікача Віктора Януковича Олександра у справі про заволодіння «Межигір’ям».

Про це пише пресслужба ВАКС.

«У середу, 13 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ та обрав сину колишнього президента України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Запобіжний захід був обраний за відсутності підозрюваного (in absentia)», — йдеться у повідомленні.

У суді зазначили, що у разі затримання Олександра Януковича суд протягом 48 годин розгляне за його участі обрання йому запобіжного заходу.

Справа «Межигірʼя»

«Межигірʼя» — колишня приватна резиденція президента-втікача Віктора Януковича. До 2007 року перебувала у державній власності. За версією Генпрокуратури, у липні 2007 року тодішній президент Віктор Ющенко підписав указ про передачу резиденції в користування тодішньому премʼєру Януковичу. Сам Янукович розпорядженням уряду начебто передав резиденцію акціонерній компанії «Надра України», яка підпорядковувалася Міністерству екології.

Невдовзі «Надра України», ймовірно, уклала бартерний обмін з компанією «Медінвесттрейд», після чого уряд затвердив обмін резиденції на дві будівлі на Парковій алеї в Києві. Генпрокуратура заявляє, що після цього «Медінвесттрейд» продала придбану резиденцію компанії «Танталіт».