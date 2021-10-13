Зеленський призначив двох суддів Верховного суду: до касаційних адміністративного та господарського

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President Of Ukraine / Flickr

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення двох суддів Верховного суду.

Документ він підписав 13 жовтня, повідомили в Офісі президента.

«Призначити на посади суддів Верховного суду у Касаційний адміністративний суд Чумаченко Тетяну Анатоліївну, у Касаційний господарський суд Картере Валерія Івановича», — вказано в указі.

Як зазначається, Зеленський призначив суддів згідно з частиною 5 статті 126, частиною 1 статті 128 Конституції України та статей 80, 81 закону «Про судоустрій і статус суддів».

Згідно з даними організації ЧЕСНО, обидвоє суддів ухвалювали сумнівні рішення. Зокрема, Громадська рада доброчесності визнала суддю Картере таким, що не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики.

Водночас щодо судді Чумаченко Вища рада юстиції у січні 2016 року розпочала дисциплінарне провадження за фактом порушення присяги. Касаційна скарга у справі розглядалась понад 2 роки з моменту надходження справи до суду. Проте вже 18 лютого провадження було припинене — порушення суддею термінів розгляду справи визнали неумисним та незумовленим недбалим ставленням до службових обов’язків.