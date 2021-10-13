Львів з 18 жовтня значно посилює карантин — які обмеження запроваджують

Новини

«Бабель»

У Львові з 18 жовтня посилюють карантинні обмеження, через що усі школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Також у Львові заборонять проводити масові заходи окрім тих, де організатори та учасники мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 год до заходу.

Театри, кінотеатри, музеї та галереї, філармонія, органний зал працюватимуть лише для відвідувачів, які мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. Кількість відвідувачів не більше 50% від загальної кількості місць.

Музичні школи також переходять на двотижневі канікули. Народні доми, гуртки та секції — не працюватимуть.

Промислові, продовольчі ринки і магазини, торгові центри, перукарні та салони краси можуть працювати тільки, якщо працівники вакцинувалися або мають негативний ПЛР-тест.

Заклади громадського харчування працюватимуть до 23:00 за умови 100% вакцинації або ПЛР-тестів у працівників — заповнення залу не більше 50%.

Якщо за 2 тижні ситуація із захворюванням не стабілізується, то з 1 листопада заклади зможуть відвідувати лише вакциновані або з наявним ПЛР-тестом.