У Єврокомісії представили план заходів для розвʼязання газової кризи
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Немеш Янош / УНІАН
У Європейській комісії представили план заходів для розвʼязання енергетичної кризи у Європі. Там ухвалили низку короткострокових та середньострокових кроків для її подолання.
Про це пише пресслужба Єврокомісії.
«Зростання світових цін на енергоносії викликає серйозну заклопотаність у ЄС. У міру того, як ми виходимо з пандемії і починаємо відновлення економіки, важливо захищати вразливих споживачів і підтримувати європейські компанії», — зазначила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон.
Єврокомісія затвердила так званий «набір інструментів», які ЄС, а також країни-члени можуть застосувати для усунення наслідків високих цін на газ і подальшого зміцнення стійкості до майбутніх криз.
Серед негайних заходів для врегулювання кризи Єврокомісія виокремила такі:
- надати екстрену підтримку малозабезпеченим споживачам газу;
- дозволити відтермінування платежів;
- вжити заходів для унеможливлення відключення поставок газу;
- забезпечити тимчасове зниження податків для вразливих сімей;
- надати допомогу вразливим компаніям у ЄС.
У Єврокомісії наголошують, що кращою страховкою від подібних енергетичних криз у майбутньому стануть інвестиції у відновлювальні джерела енергії. Для цього потрібно їх збільшувати, а також шукати можливості диверсифікації поставок.
- У середині вересня ціна на газ у Європі зросла до $850 за тисячу кубометрів. Згодом вона сягнула майже двох тисяч доларів. Вищою вона була лише у березні 2018 року — $969. Причина такої високої ціни полягає в низьких запасах газу в підземних сховищах Європи.
- Уряди низки країн Європейського Союзу вимагають розслідувати ситуацію.
- В Адміністрації президента США Джо Байдена прогнозують, що Європі цієї зими не вистачить газу.