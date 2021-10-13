У Єврокомісії представили план заходів для розвʼязання газової кризи

Новини

Немеш Янош / УНІАН

У Європейській комісії представили план заходів для розвʼязання енергетичної кризи у Європі. Там ухвалили низку короткострокових та середньострокових кроків для її подолання.

Про це пише пресслужба Єврокомісії.

«Зростання світових цін на енергоносії викликає серйозну заклопотаність у ЄС. У міру того, як ми виходимо з пандемії і починаємо відновлення економіки, важливо захищати вразливих споживачів і підтримувати європейські компанії», — зазначила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон.

Єврокомісія затвердила так званий «набір інструментів», які ЄС, а також країни-члени можуть застосувати для усунення наслідків високих цін на газ і подальшого зміцнення стійкості до майбутніх криз.

Серед негайних заходів для врегулювання кризи Єврокомісія виокремила такі:

надати екстрену підтримку малозабезпеченим споживачам газу;

дозволити відтермінування платежів;

вжити заходів для унеможливлення відключення поставок газу;

забезпечити тимчасове зниження податків для вразливих сімей;

надати допомогу вразливим компаніям у ЄС.

У Єврокомісії наголошують, що кращою страховкою від подібних енергетичних криз у майбутньому стануть інвестиції у відновлювальні джерела енергії. Для цього потрібно їх збільшувати, а також шукати можливості диверсифікації поставок.