В Еврокомиссии представили план мер для решения газового кризиса

В Европейской комиссии представили план мер для решения энергетического кризиса в Европе. Там приняли ряд краткосрочных и среднесрочных шагов для его преодоления.

Об этом пишет пресс-служба Еврокомиссии.

«Рост мировых цен на энергоносители вызывает серьезную озабоченность ЕС. По мере того, как мы выходим из пандемии и начинаем восстановление экономики, важно защищать уязвимых потребителей и поддерживать европейские компании», — отметила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Еврокомиссия утвердила так называемый «набор инструментов», которые ЕС, а также страны-члены могут применить для устранения последствий высоких цен на газ и дальнейшего увеличения устойчивости к будущим кризисам.

Среди неотложных мер для урегулирования кризиса Еврокомиссия выделила следующие:

оказать экстренную поддержку малообеспеченным потребителям газа;

разрешить отсрочку платежей;

принять меры для предотвращения отключения поставок газа;

обеспечить временное снижение налогов для уязвимых семей;

оказать помощь уязвимым компаниям ЕС.

В Еврокомиссии отмечают, что лучшей страховкой от подобных энергетических кризисов в будущем станут инвестиции в возобновляемые источники энергии. Для этого нужно их увеличивать, а также искать возможности диверсификации поставок.