В Івано-Франківській області стався землетрус
- Автор:
- Олег Панфілович
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Victor Xok / Unsplash
У Івано-Франківській області зафіксували землетрус.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Сила підземних поштовхів становила 2 бали за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу знаходився в Богородчанському районі, на глибині 5 км. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.
«За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей», — повідомили у центрі. Там додали, що 13 липня в цьому ж районі фіксували землетрус з магнітудою у 2,3 бала.
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