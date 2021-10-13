В Івано-Франківській області стався землетрус

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Victor Xok / Unsplash

У Івано-Франківській області зафіксували землетрус.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Сила підземних поштовхів становила 2 бали за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу знаходився в Богородчанському районі, на глибині 5 км. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.

«За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей», — повідомили у центрі. Там додали, що 13 липня в цьому ж районі фіксували землетрус з магнітудою у 2,3 бала.