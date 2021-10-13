Співробітники посольства США у Колумбії поскаржилися на «гаванський синдром»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Американські чиновники розслідують можливі випадки «гаванського синдрому» у співробітників посольства в Колумбії.
Про це пише BBC.
Згідно з електронними листами, надісланими послом США в Колумбії Філіпом Голдбергом, серед працівників зафіксували низку «незрозумілих інцидентів зі здоровʼям» або UHI — термін, який уряд США використовував для «гаванського синдрому».
Президент Колумбії Іван Дуке заявив, що країна розслідує ці повідомлення. Він додав, що розслідування очолюють представники США. Постраждалі від «гаванського синдрому» скаржаться інтенсивний і болючий шум у вухах, запаморочення й підвищену втомлюваність.
Державний департамент США відмовився підтверджувати чи спростовувати цю інформацію, додавши, що Штати «ретельно розслідують повідомлення про UHI, звідки б вони не надходили, і активно працюють над виявленням причин цих інцидентів».
- У 2016 році десятки дипломатів США, які працювали на Кубі, почали скаржитися на специфічні симптоми — головний біль, запаморочення, погіршення зору тощо. Симптоми виникли після того, як вони почули дивний звук. Згодом це отримало назву «гаванський синдром».
- На початку 2019 року про випадки незвичайних медичних симптомів у дипломатів у Гавані заявила Канада. У всіх постраждалих був дзвін у вухах, втрата памʼяті та запаморочення. Згодом постраждалі дипломати висунули позов на $28 мільйонів.
- У липні 2021 року США почали розслідувати можливу атаку Росії на 24 американських дипломатів у Відні. У них теж був «гаванський синдром». Американські спецслужби перевіряють причетність Головного розвідувального управління Росії до атак за допомогою спрямованого мікрохвильового випромінювання.