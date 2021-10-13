Депутатка Верещук заявила про готовність стати міністром оборони. Її кандидатуру обговорювала фракція

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Струмковський Володимир / УНІАН

Нардеп від «Слуги народу», голова оборонного комітету в парламенті Ірина Верещук заявила, що готова стати міністром оборони і її кандидатуру обговорювали у фракції.

Про це вона розповіла в ефірі «24 каналу».

«У мене є вища військова освіта, у мене чоловік військовий, я служила в армії, один з синів — військовий [...]. Я добре знаю, куди йду. Я чудово розумію, який ризик для мене особисто це становить — і репутаційний, і політичний, і щодо мого майбутнього, і психологічний. Але хтось повинен це робити», — сказала Верещук.

За її словами, з президентом Володимиром Зеленським про призначення вона поки не говорила, але сподівається, що нардепи підтримають її кандидатуру, якщо це схвалить президент, як верховний головнокомандувач.