Google подала зустрічний позов проти Epic Games за порушення контракту щодо гри Fortnite
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Videvo
Компанія Google подала у відповідь позов проти розробника ігор Epic Games, звинувативши у порушенні контракту.
Про це пише TJournal.
Google наполягає на тому, що Epic Games навмисне порушила угоду з розміщення гри Fortnite в магазині Google Play. Компанії вже судяться через систему прямих покупок, яку Epic Games додала в гру влітку 2020 року. Google після цього прибрала Fortnite з Play Store, а Epic звернулася до суду.
У зустрічному позові Epic звинувачують у «складній постановній атаці» на Google і Apple, а також у цілеспрямованому очорненні компаній. В Google стверджують, що розробник ігор з самого початку не збирався виконувати контракт і слідувати правилам Play Store.
«Epic прагнула системних змін, які дозволили б їй збагатитися, домогтися величезного грошового заробітку. По-друге, вона мала намір змінити політику Apple і Google, яка стала перешкодою для створення метавсесвіту», — сказано в позові.
Google вимагає відшкодування судових та інших витрат, а також заборонити Epic використовувати свою платіжну систему в мобільній версії Fortnite.
- Через платіжну систему Epic судилася з Apple. 10 вересня суд заборонив Apple обмежувати розробників у закликах до оплати покупок поза App Store. Epic Games, проте, подала апеляцію на це рішення.
- У жовтні Apple оскаржила рішення суду і запросила відстрочку на зміни в App Store.