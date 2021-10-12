Очільник ВООЗ закликав зупинити «аморальну» ревакцинацію в багатих країнах. Бустерну дозу варто колоти лише вразливим

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Matt Allworth / Flickr

Голова Всесвітньої організації з охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус закликав багаті країни зупинити ревакцинацію від коронавірусу, крім вразливих верств населення.

Про це він заявив в ефірі телеканалу CNN на заході з очільниками МВФ і Всесвітнього банку.

За його словам, третю дозу вакцини потрібно колоти лише вразливим людям. Для решти ревакцинація є «аморальною, нечесною та несправедливою».

«Коли у нас тільки 166 мільйонів щеплень, зроблених в Африці, на 1,2 мільярда населення, почати бустерну вакцинацію — це найгірше, що ми як світове співтовариство можемо зробити. Це несправедливо і нечесно, оскільки ми не зупинимо пандемію, ігноруючи один континент, той самий континент, у якого немає коштів або виробничого потенціалу», — заявив Гебреєсус.